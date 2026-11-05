WhatsApp zavádza štyri zmeny. Správy si pripneš natrvalo a jednoduchšie nájdeš dôležité konverzácie
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Natália Mišániová
dnes 5. novembra 2026 o 19:20
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WhatsApp zavádza štyri zmeny. Správy si pripneš natrvalo a jednoduchšie nájdeš dôležité konverzácie

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WhatsApp zavádza štyri zmeny. Správy si pripneš natrvalo a jednoduchšie nájdeš dôležité konverzácie
Zdroj: Extremnews.com

Používatelia získajú nové možnosti pri spravovaní skupín, zdieľaní starších správ aj vyhľadávaní dôležitých konverzácií.

WhatsApp postupne zavádza štyri novinky, ktoré majú používateľom uľahčiť komunikáciu v skupinových konverzáciách. Informuje o tom portál 9to5Mac.

Jednou zo zmien je možnosť pripnúť správu natrvalo. Doteraz sa dala pripnúť najviac na 30 dní. Noví členovia skupín si tiež budú môcť pozrieť vybrané staršie správy, ktoré boli odoslané ešte pred ich pridaním.

Pribudnú aj skupinové stavy a nový filter

WhatsApp zavádza aj 24-hodinové skupinové stavy, na ktoré budú môcť členovia reagovať alebo pridať vlastné.

Poslednou novinkou je filter, ktorý zobrazí neprečítané skupinové konverzácie, v ktorých používateľa niekto označil alebo priamo odpovedal na jeho správu.

Nové funkcie budú používateľom sprístupňované postupne.

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Náhľadový obrázok: Extremnews.com
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