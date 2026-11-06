Koaličná Slovenská národná strana (SNS) prichádza s radikálnym návrhom na zníženie vekovej hranice trestnej zodpovednosti.
Predseda strany Andrej Danko v piatok novinárom oznámil, že strana pripravila pozmeňujúci návrh, ktorý počíta s posunom hranice trestnej zodpovednosti zo súčasných 14 na 13 rokov, prípadne na individuálnej báze až na 12 rokov. Šéf národniarov svoj krok odôvodňuje zmenou doby a rýchlejším psychickým vývojom detí pod vplyvom digitálnych platforiem a technológií.
Podľa neho je dnešná mládež sčítanejšia a disponuje dostatočnou mentálnou kapacitou na to, aby si uvedomovala protiprávnosť a morálny dosah svojho konania podstatne skôr, ako to bolo u predošlých generácií. Danko sa zároveň odvolal na legislatívne modely viacerých susedných štátov, kde sú hranice nastavené podobne.
Šokujúci útok vo Veľkej Lomnici rozvíril debatu
Hoci SNS deklaruje, že legislatívnu úpravu formulovala dlhší čas, jej prezentácia prichádza bezprostredne po zverejnení brutálnych záberov z východného Slovenska. Policajné zložky v Kežmarskom okrese aktuálne vyšetrujú incident z 29. októbra, ku ktorému došlo v obci Veľká Lomnica.
Na videu šíriacom sa sociálnymi sieťami je zachytená skupina maloletých útočníkov, ktorá bezbranné dievča fyzicky týrala, bila a napokon donútila vyzliecť sa donaha. Danko v tejto súvislosti uviedol, že odmieta zneužívanie udalosti na politické parazitovanie či útoky motivované etnickou príslušnosťou, no zdôraznil potrebu nekompromisnej štátnej reakcie na agresiu mladistvých.
Chýbajúce väzenské kapacity
Národniari pôvodne plánovali predložiť novelu do Národnej rady SR okamžite, no napokon zvolili postup širšej politickej koordinácie. Danko chce legislatívny text najskôr predložiť koaličným partnerom zo Smeru-SD a Hlasu-SD, diskutovať s opozičnými poslancami a otvoriť dialóg s Ministerstvom spravodlivosti SR. Priznal tiež, že eviduje a rešpektuje odborné podnety zo strany Generálnej prokuratúry SR.
Cieľom SNS je presadiť novelizáciu ešte počas prebiehajúcej parlamentnej schôdze. Líder SNS však zároveň pripustil zásadný systémový problém – štátne polepšovne a reedukačné centrá pre mladistvých, ako aj štandardné väznice sú dlhodobo poddimenzované a v havarijnom stave, pričom Slovensko nutne potrebuje investovať do výstavby nových kapacít.