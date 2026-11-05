Úrad inšpekčnej služby v Košiciach zadržal a obvinil policajta, ktorý mal na starosti cely policajného zaistenia (CPZ).
V radoch košickej polície zasahovala policajná inšpekcia. Príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v spolupráci s košickým Pohotovostným policajným útvarom vykonali v stredu 4. novembra v ranných hodinách cielenú akciu, pri ktorej zadržali policajta zaradeného na úseku ciel policajného zaistenia. Ako pre portál Aktuality potvrdila hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová, vyšetrovateľ voči mužovi vzniesol obvinenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s trestným činom sexuálneho násilia.
Útoky na zaistené ženy priamo počas služby
Podľa zistení inšpekcie nešlo o ojedinelý incident, ale o systematické konanie. Policajt mal zadržané ženy zneužívať a napádať priamo počas svojich služobných smien. Z dôvodu, že ku skutkom dochádzalo v čase výkonu úradnej moci a opakovane, bolo jeho protiprávne konanie klasifikované závažnejším spôsobom.
V prípade preukázania viny pred súdom čelí obvinený policajt trestu odňatia slobody v trvaní až do 15 rokov. Vyšetrovateľ ÚIS po vykonaní procesných úkonov okamžite spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie.
Návrh na väzbu
Podnet vyšetrovateľa si osvojila aj prokuratúra. Andrea Kmeťová z Krajskej prokuratúry v Košiciach pre Aktuality uviedla, že dozorová prokurátorka podala na Mestský súd Košice návrh na vzatie obvineného do väzby z dôvodu dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Sudca pre prípravné konanie o návrhu zatiaľ nerozhodol.
K bezprecedentnému incidentu sa vyjadril aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý zneužitie postavenia v policajných radoch tvrdo odsúdil. Zdôraznil, že podozrenia sú extrémne vážne, trvá na dôkladnom vyšetrení a podotkol, že jednotlivci poškodzujúci dobré meno polície a dôveru verejnosti nemajú v Policajnom zbore žiadne miesto.