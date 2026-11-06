Mestský súd Košice rozhodol o prepustení policajta Jozefa H. na slobodu.
Sudkyňa Mestského súdu Košice pre prípravné konanie nevyhovela návrhu prokurátora vziať policajta Jozefa H. obvineného zo zločinov sexuálneho násilia a znásilnenia do väzby a obvineného prepustila zo zadržania na slobodu.
Podľa súdu „nie je naplnená materiálna stránka vzatia obvineného do väzby, keďže z doposiaľ vykonaných dôkazov nie je možné vyvodiť záver, že skutok sa stal a mal ho spáchať obvinený“. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
Policajta zadržali v stredu (4. 11.) ráno v Košiciach.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho obvinil za trestný čin znásilnenia v súbehu s trestným činom sexuálneho násilia. „Oba trestné činy mal policajt spáchať v čase služby, opakovane a jeho konanie bolo kvalifikované ako spáchanie trestného činu závažnejším spôsobom konania, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až do 15 rokov,“ uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová. V prípade pokračuje vyšetrovanie.