Vyšetrovanie vážnej minuloročnej zrážky dvoch vlakových súprav pri Pezinku prinieslo zásadný posun.
Z minuloročnej zrážky dvoch vlakov pri Pezinku obvinili 54-ročného muža z okresu Nové Zámky. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
K zrážke došlo 9. novembra minulého roka na trati medzi stanicou Pezinok a zastávkou Pezinok-Grinava. „Podľa zabezpečenej dôkaznej situácie mal v súčasnosti už obvinený muž, ako rušňovodič osobného vlaku, porušiť dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania tým, že nerešpektoval odchodové návestidlo Stoj po krátkom zastavení na výstup a nástup cestujúcich a uviedol vlak do pohybu. V dôsledku tohto konania neoprávnene vošiel do cesty druhého vlaku, ktorý v tom čase predmetným úsekom prechádzal,“ priblížila polícia.
Doplnila, že v čase zrážky sa v obidvoch vlakoch malo nachádzať približne 650 cestujúcich, pričom v dôsledku zrážky došlo k zraneniu minimálne 127 cestujúcich, z čoho ťažkú ujmu na zdraví utrpeli najmenej traja ľudia. Celková škoda podľa polície presiahla tri milióny eur. „V prípade preukázania viny pred súdom hrozí v zmysle zákona za takýto skutok trest odňatia slobody na štyri roky až desať rokov,“ dodala.
Vyšetrovateľ krajskej kriminálky v tejto súvislosti vzniesol obvinenie T. N. z okresu Nové Zámky z trestného činu všeobecného ohrozenia spáchaného závažnejším spôsobom konania.