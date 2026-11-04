Slovenská spoločnosť stojí na hrane ostrého politického zlomu a nájsť celonárodnú zhodu na ďalšom smerovaní štátu je prakticky nemožné.
Dáta agentúry Focus pre 360tku jasne demonštrujú, že názor na budúcnosť koalície priamo kopíruje stranícke sympatie a medzi jednotlivými tábormi neexistuje takmer žiadny priestor na kompromis. Najdisciplinovanejšie stoja voliči vládneho Smeru-SD, spomedzi ktorých si až 91 percent želá, aby kabinet Roberta Fica vydržal až do konca. Pád vlády a predčasné voľby si v tejto skupine vie predstaviť len zanedbateľných 7 percent opýtaných.
Veľmi podobne vnímajú situáciu aj sympatizanti koaličného Hlasu-SD pod vedením Matúša Šutaja Eštoka, kde dovládnutie podporuje 84 percent ľudí. Priaznivci SNS Andreja Danka sú síce o niečo nepokojnejší, no stále v nej 69 percent stojí za zotrvaním vlády a necelá štvrtina by brala skoršie voľby. K vládnemu krídlu má v tejto otázke blízko aj mimoparlamentná Republika, ktorej voliči v 59 percentách prípadov preferujú dokončenie riadneho funkčného obdobia.
Situácia v opozícii
Na opačnej strane barikády vládne presne opačný extrém. Najradikálnejšie volanie po okamžitej výmene moci prichádza od sympatizantov Hnutia Slovensko Igora Matoviča, kde predčasné voľby žiada rovných 80 percent opýtaných. V tesnom závese za nimi stoja voliči Progresívneho Slovenska Michala Šimečku a SaS Branislava Gröhlinga, kde zhodne 79 percent ľudí odmieta čakať na riadny volebný termín.
Opatrní kresťanskí demokrati a nerozhodný stred
V opozičných radoch však nepanuje úplná uniformita. Voliči mimoparlamentných Demokratov Jaroslava Naďa síce v 63 percentách tlačia na skorší volebný termín, no viac ako tretina by kabinet nechala dovládnuť. Ešte výraznejšie rozpoltené je Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Milana Majerského. Hoci v ňom nadpolovičná väčšina (53 percent) žiada predčasné voľby, až 31 percent sympatizantov hnutia by koalícii doprialo dokončiť celý mandát a ďalších 16 percent nemá vyhranený postoj.
Práve váhajúce skupiny môžu byť pri formovaní celospoločenskej atmosféry rozhodujúce. Prieskum ukázal, že nerozhodnutí voliči sa prikláňajú skôr na stranu zmeny, keďže predčasné voľby by privítalo 43 percent z nich oproti 41 percentám zástancov dovládnutia.
Opačnú dynamiku zasa vidno pri nevoličoch – teda ľuďoch, ktorí deklarujú, že by k urnám vôbec neprišli. Táto skupina v 44 percentách preferuje, aby súčasná garnitúra zostala pri moci až do riadneho termínu, kým predčasné voľby by chcelo iba 34 percent z nich. Zber dát realizovala agentúra FOCUS v dňoch 12. až 19. októbra 2026 pre portál 360tka.sk na reprezentatívnej vzorke 1 017 respondentov vo veku nad 18 rokov.