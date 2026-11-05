Poplach na letisku v Prahe: Anonym nahlásil bombu v štyroch lietadlách aj v termináli, zasahovali pyrotechnici
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TASR
dnes 5. novembra 2026 o 13:20
Čas čítania 0:46

Poplach na letisku v Prahe: Anonym nahlásil bombu v štyroch lietadlách aj v termináli, zasahovali pyrotechnici

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Poplach na letisku v Prahe: Anonym nahlásil bombu v štyroch lietadlách aj v termináli, zasahovali pyrotechnici
Zdroj: Flickr / Tjflex2

Pražské Letisko Václava Havla čelilo vo štvrtok rozsiahlemu bezpečnostnému poplachu.

V dovedna štyroch lietadlách smerujúcich do Prahy a na samotnom Letisku Václava Havla nahlásil vo štvrtok anonym bombu. Na sociálnej sieti X to oznámil minister vnútra ČR Lubomír Metnar. Česká polícia následne uviedla, že pyrotechnické prehliadky boli negatívne a bezpečnostné opatrenie sa skončilo. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK), píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Letisko Václava Havla Praha dnes dostalo anonymnú hrozbu o umiestnení výbušného zariadenia na palube štyroch lietadiel smerujúcich do Prahy a tiež v priestoroch samotného letiska. Dôveryhodnosť hrozby vyhodnocujeme a situáciu nepodceňujeme. Bezpečnostné zložky prijali všetky nevyhnutné opatrenia a v spolupráci s vedením letiska sa pripravujú na pristátie lietadiel, ktoré následne prejdú pyrotechnickou kontrolou,“ napísal pred poludním Metnar. Dodal, že Česko je v tejto súvislosti v kontakte aj so zahraničnými partnermi.

Krátko nato však polícia na sieti X oznámila, že bomby v lietadlách nenašla. „Bezpečnostné opatrenie na pražskom letisku práve skončilo, pyrotechnické prehliadky boli s negatívnym výsledkom. Vyšetrovanie si prevzal NCTEKK a aktuálne nie je možné poskytovať žiadne ďalšie informácie,“ uviedla.

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Podľa servera Novinky.cz išlo o dve lietadlá spoločnosti EasyJet, jedno Ryanair a jedno Austrian Airlines. Web zároveň uviedol, že zasadá bezpečnostný výbor letiska.

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Náhľadový obrázok: TASR/EPA
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