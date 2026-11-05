Predvianočná tragédia vo Veľkých Kapušanoch, pri ktorej 23. decembra 2025 zahynuli traja pracovníci a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia, smeruje pred súd.
V objekte radových garáží vo Veľkých Kapušanoch prebiehali 23. decembra rozsiahle stavebné a búracie práce. Okolo druhej hodiny popoludní však došlo k fatálnemu narušeniu celej stavby. Nosné múry nápor nevydržali, rozpadli sa a spôsobili reťazovú reakciu, pri ktorej sa do vnútorného priestoru nekontrolovateľne zrútila celá strešná i stropná konštrukcia spolu s obvodovými stenami.
Masívny zával zasiahol prítomných pracovníkov – tri osoby utrpeli devastačné zranenia, ktorým na mieste okamžite podľahli. Ďalší dvaja robotníci vyviazli s ťažkými úrazmi, ktoré si vyžiadali dobu liečenia a práceneschopnosti dlhšiu ako 42 dní.
Výzvy na privolanie statika ignoroval
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach potvrdilo, že prípad sa po mesiacoch detailného vyšetrovania posunul do fázy vznesenia obvinenia. Ako spresnila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, zásadným momentom vyšetrovania bolo zistenie, že robotníci si hroziace nebezpečenstvo plne uvedomovali.
Obvineného 53-ročného muža priamo upozornili na riziko straty stability a žiadali privolať autorizovaného statika. Muž ich výstrahy nebral do úvahy a piatim pracovníkom prikázal pokračovať vo vytváraní stavebných otvorov a búraní vnútorných nosných priečnych stien. Týmto konaním hrubo porušil legislatívne povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj zásady výkonu svojej funkcie.
Za fatálne zlyhanie hrozí desaťročný trest
Policajný vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Michalovciach vzniesol voči 53-ročnému mužovi obvinenie zo zločinu usmrtenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Rozhodnutiu predchádzalo komplexné znalecké dokazovanie z odboru stavebníctva a podrobná analýza stavebnej dokumentácie.
Znalci potvrdili, že neodborný zásah do nosných konštrukcií priamo spôsobil stratu mechanickej odolnosti budovy a jej následnú deštrukciu. Obvinenému mužovi v prípade uznania viny hrozí trest odňatia slobody v rozmedzí od štyroch do desiatich rokov.