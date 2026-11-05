53-ročný muž vážne zranil svojho rovesníka a kolegu z jednotky.
V čase, keď je v Trenčíne prezidentský samit lídrov V4, došlo v jednom z miestnych hotelov k tragickému incidentu. Podľa informácií týždenníka PLUS 7 DNÍ sa do potýčky dostali dvaja ukrajinskí vojaci – príslušníci leteckého útvaru, ktorí na Slovensku absolvujú výcvik.
Konflikt vyústil do fyzického napadnutia nožom, pri ktorom 53-ročný muž vážne zranil svojho rovesníka a kolegu z jednotky. Privolaným záchranárom sa napadnutého muža na mieste podarilo oživiť, no rozsiahlym zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice. Podozrivého útočníka polícia bezprostredne po čine zadržala. Presné okolnosti, motív i priebeh incidentu vyšetruje trenčianska krajská kriminálna polícia.