Hádka v byte sa skončila krvavým útokom.
Nočný zásah v Bratislave sa skončil zranením troch policajtov. Hliadku v stredu krátko pred jedenástou večer privolali k hádke v byte na Rudroffovej ulici.
Pri zásahu kládol 39-ročný muž odpor a na policajtov zaútočil nožom. Zranil troch z nich. Hliadka ho na mieste spacifikovala a zadržala.
Vyšetrovateľ z Bratislavy III už začal trestné stíhanie za útok na verejného činiteľa. Bližšie podrobnosti polícia zatiaľ nezverejnila.
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