Na pražskom Letisku Václava Havla v Ruzyni došlo v noci na štvrtok k nebezpečne vyzerajúcej havárii.
V priestore určenom na pasovú kontrolu sa približne o pol piatej ráno nečakane zrútil masívny kus stropného podhľadu, na ktorom boli nainštalované informačné monitory. Havária nastala počas stavebných úprav v rámci plánovanej obnovy vzduchotechnického systému.
Preventívne uzavretie zabránilo tragédii
Napriek dramatickým záberom sa udalosť zaobišla bez zranení personálu či cestujúcich. Ako pre portál Novinky potvrdila hovorkyňa letiska Denisa Hejtmánková, dotknutý úsek bol z dôvodu stavebných prác už vopred preventívne ohradený a úplne vyprataný. Na mieste zasahovali privolaní letiskoví hasiči, ktorí priestor skontrolovali a zabezpečili. Podľa zástupcov letiska pád podhľadu nemal žiaden negatívny dosah na odbavovací proces a nespôsobil zdržanie liniek ani obmedzenie pohybu pasažierov po termináli.
Poněkud tvrdší "přistání" na Letišti Praha. Zřítil se tam strop s obrazovkama přímo na pasovce, naštěstí v noci, když tam nikdo nebyl, protože stát pod tím, tak se člověk proletí tak leda leteckou záchrankou, pokud vůbec bude co zachraňovat... A není ti poprvé, ono se jim to tam to samé stalo už i v říjnu a opět jen náhodou pod tím nikdo nestál. Takže dva dost zásadní stejné průšvihy za pár týdnů, a slyšeli jste o tom? Tipuji, že ne, protože představenstvo Letiště Praha, obzvláště pan Martin Kučera, pod kterého tohle spadá, incidenty se značnou vervou tutlá. Musí to teda někomu spadnout na hlavu a zabít ho to, nebo alespoň zmrzačit, aby to někdo začal řešit? Ostuda na entou, v úterý letím na otočku do Itálie, tak si asi radši vezmu na hlavu přilbu, ať se vůbec dožiju boardingu.— Honza Palička (@HonzaPalicka) November 5, 2026
Podozrenie na opakovaný problém
Na incident ako prvý upozornil český novinár Jan Palička, ktorý na sociálnej sieti X publikoval záznam priamo z letiskovej bezpečnostnej kamery. Palička zároveň podotkol, že podobná havária stropnej konštrukcie sa na pražskom letisku odohrala už v priebehu októbra. Miesto kolapsu v súčasnosti prechádza technickým zabezpečením a po dôkladnej revízii a ukončení prác ho letisko plánuje opätovne sprístupniť verejnosti.