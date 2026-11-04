Majitelia sa zákazníkom poďakovali za priazeň, dôvod zatvorenia však nezverejnili.
Rodinná Pekáreň Kubíček a synovia z Nemšovej po 35 rokoch definitívne ukončila svoju činnosť. Poslednýkrát bola v prevádzke v sobotu 31. októbra. O svojom rozhodnutí informovala zákazníkov na sociálnej sieti.
„Toto rozhodnutie pre nás nie je jednoduché, ale nastal čas ukončiť našu pekárenskú cestu,“ uviedli majitelia, ktorí sa zákazníkom poďakovali za dlhoročnú priazeň. Konkrétny dôvod zatvorenia nezverejnili.
Správa vyvolala množstvo smutných reakcií. Zákazníci spomínali na obľúbený chlieb a pečivo, ktoré si v pekárni kupovali celé generácie.
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