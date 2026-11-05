Colníci na východe našli vo vysávači zubné implantáty

Pašoval ich vodič autobusu.
Colníci na východnej hranici odhalili kuriózny pokus o pašovanie priamo v batožinovom priestore autobusu. Incident sa stal na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pri vstupe z Ukrajiny na Slovensko.
Šofér pred kontrolou tvrdil, že vezie len jeden liter alkoholu. Michalovskí colníci vo Vyšnom Nemeckom však pri prehliadke auta skontrolovali aj odložený vysávač. V ňom našli 29 zubných implantátov a 20 kusov sterilných hojivých valčekov.
Tento materiál má hodnotu približne 30-tisíc eur. Finančná správa tovar zaistila a pokračuje vo vyšetrovaní.
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