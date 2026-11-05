Prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa vo štvrtok stretli na Trenčianskom hrade na spoločnom samite za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen.
Pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho prijali český prezident Petr Pavel, poľský prezident Karol Nawrocki a prezident Maďarska András Baka. Samit prebiehal v rozšírenom formáte za priamej účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. Prezidenti sa zhodli, že len akcieschopná a zjednotená Európa dokáže zaistiť dlhodobú stabilitu a prosperitu na celom kontinente.
Podpora obrany Ukrajiny a rozširovanie Únie
V prijatej spoločnej deklarácii vyjadrili prezidenti jednoznačnú podporu nezávislosti, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny, ako aj jej právu brániť sa ruskej agresii. Apelovali na spravodlivý a trvalý mier v súlade s medzinárodným právom. Podľa lídrov musí pokračovať politická, finančná, humanitárna aj vojenská pomoc pri rešpektovaní záujmov jednotlivých členov EÚ.
V otázke rozširovania Únie zdôraznili, že prístupové konania kandidátskych štátov musia byť spravodlivé a predvídateľné, no prísne naviazané na konkrétne reformy, pri ktorých je V4 pripravená odovzdávať svoje skúsenosti.
Dôraz na konkurencieschopnosť a investície do jadra
Kľúčovým bodom trenčianskych rozhovorov bola energetika a udržanie priemyselnej konkurencieschopnosti Európy. Lídri varovali pred negatívnymi dôsledkami drahých energií a vyzvali na kombináciu rýchlych úľav s dlhodobými investíciami do prenosových sietí a cezhraničného skladovania.
Do popredia postavili rozvoj jadrovej energetiky a ďalších nízkouhlíkových technológií. Podľa spoločného vyhlásenia predstavujú energetická bezpečnosť, pomoc Ukrajine a rozšírenie EÚ tri vzájomne prepojené priority, ktoré budú rozhodovať o globálnej pozícii celej Európy.