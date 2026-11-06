Zdravotníci v martinskej nemocnici čelia medicínsky nezvyčajnému, no vedecky presne podloženému prípadu otravy.
Personál Univerzitnej nemocnice v Martine riešil akútny prípad ťažkej intoxikácie. Na oddelenie priviezli človeka, ktorý vypil nemrznúcu kvapalinu do áut – chemikáliu, ktorej zložky po vstrebaní spôsobujú masívne zlyhanie vnútorných orgánov.
Lekársky tím okamžite siahol po špecifickej terapeutickej metóde: pacientovi začali podávať presne cielené dávky etanolu. Hoci predstava liečby alkoholom môže na prvý pohľad pôsobiť bizarne, v toxikológii ide o štandardný a overený postup pri záchrane života pred jedmi tohto typu.
Ako funguje prednostné odbúravanie v pečeni
Základom tejto medicínskej stratégie je chemická súťaž v ľudskom tele. Kľúčový pečeňový enzým, ktorý má na starosti rozklad látok, totiž reaguje na alkohol oveľa rýchlejšie a ochotnejšie ako na priemyselné zložky nemrznúcej zmesi. V momente, keď lekári dodajú organizmu etanol, enzým svoju kapacitu plne sústredí na jeho odbúravanie.
Jedovaté látky z nemrznúcej zmesi tak zostanú v tele v pôvodnej, nerozloženej forme, nestihnú vytvoriť deštruktívne metabolity a organizmus ich postupne a bezpečne vylúči prirodzenou cestou. Aby tento biochemický mechanizmus fungoval nepretržite, pacienta udržiavajú pod permanentným dohľadom pri stabilnej hladine 1,5 promile.
Doma to v žiadnom prípade neskúšajte
Hoci postup znie priamočiaro, martinská nemocnica rázne varuje pred akýmkoľvek skresleným chápaním celej situácie. Použitie alkoholu ako protijedu podlieha striktným protokolom, precíznemu dávkovaniu a neustálemu monitorovaniu vitálnych funkcií na lôžku jednotky intenzívnej starostlivosti.
Ak by sa niekto pokúsil riešiť podobnú otravu svojpomocne a „liečiť sa“ alkoholom doma, výsledkom by bola nekontrolovaná kombinácia ťažkej otravy so zlyhaním pečene a obličiek, ktorá sa takmer s istotou končí smrťou.