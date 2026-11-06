Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí sa ostro ohradilo voči šíriacim sa správam, že aktéri nočného krvavého incidentu v Trenčíne boli vojaci.
Bezprostredne po zverejnení informácií o nočnej tragédii v Trenčíne začali kolovať informácie, že účastníkmi potýčky mali byť ukrajinskí vojaci. Voči týmto tvrdeniam sa promptne ohradilo Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v mimoriadnom stanovisku. Rezort jednoznačne poprel akékoľvek armádne prepojenie aktérov incidentu a zdôraznil, že išlo o civilné osoby.
Dvaja zo zúčastnených mužov sa navyše na území Slovenskej republiky zdržiavali legálne v rámci bežnej pracovnej cesty. Zastupiteľský úrad Ukrajiny na Slovensku je v spojení s manželkou usmrteného muža, ktorej poskytuje podporu pri prevoze pozostatkov a riešení pohrebu.
Smrteľný útok nožom priamo v hotelových priestoroch
Tragická udalosť sa odohrala v nočných hodinách zo stredy 4. na štvrtok 5. novembra v jednom z ubytovacích zariadení v Trenčíne. Podľa doterajších zistení polície sa medzi mužmi strhol ostrý spor, ktorý vyústil do fyzického napadnutia nožom. Útočník bodol druhého muža do oblasti srdca a brušnej dutiny.
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Spôsobené zranenia viedli k akútnemu vnútornému krvácaniu a obeť napriek zásahu privolaných záchranárov na mieste zomrela. Vyšetrovateľ trenčianskej krajskej kriminálnej polície okamžite začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.
Jeden podozrivý v rukách polície, po ďalšom vyhlásili pátranie
Policajné zložky priamo po incidente zadržali jedného občana Ukrajiny, ktorý skončil v cele predbežného zaistenia a prebiehajú s ním nevyhnutné procesné úkony. Kriminalisti však potvrdili, že na mieste činu bola prítomná ešte ďalšia osoba.
Po tomto ukrajinskom štátnom príslušníkovi policajti vyhlásili intenzívne pátranie a vyhodnocujú stopy, ktoré by viedli k jeho zadržaniu. Vyšetrovanie motívu aj presného priebehu nočného vyčíňania naďalej pokračuje.