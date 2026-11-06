rady práce ponúkajú finančnú injekciu, o ktorej mnohí Slováci vôbec nevedia.
Mnohí uchádzači o zamestnanie odmietajú pracovné ponuky z iných okresov pre obavy z vysokých nákladov na nájomné v novom meste. Zákon o službách zamestnanosti však obsahuje nástroj, ktorý má túto finančnú bariéru zmierniť – príspevok na podporu mobility za prácou.
V praxi to znamená, že úrad práce prispeje novému zamestnancovi na výdavky spojené s bývaním, ak sa rozhodne zmeniť svoje bydlisko. Podpora sa vzťahuje na preukázateľné mesačné platby za energie a služby spojené s bytom alebo priamo na komerčné nájomné.
Podmienka 3 mesiacov na úrade a limit 70 kilometrov
Na získanie finančnej pomoci je potrebné splniť presné zákonné kritériá. Žiadateľ musel pred nástupom do zamestnania figurovať v evidencii uchádzačov o prácu najmenej tri mesiace a dôvodom jeho vyradenia z databázy musel byť vznik nového pracovného pomeru s trvaním minimálne na šesť mesiacov.
Zásadnou podmienkou je vzdialenosť – nová adresa trvalého alebo oficiálne nahláseného prechodného pobytu na území Slovenska sa musí nachádzať najmenej 70 kilometrov od pôvodného bydliska. Celý proces je ohraničený časom: písomnú žiadosť spolu s kópiou pracovnej zmluvy a dokladom o nahlásení nového pobytu je nutné doručiť úradu najneskôr do troch mesiacov od vyradenia z evidencie.
Koľko peňazí môžeš od štátu reálne dostať
Výška mesačnej podpory je nastavená na 80 percent zo skutočných, dokladmi podložených výdavkov na bývanie. Bežný žiadateľ môže poberať maximálne 250 eur mesačne po dobu najviac šiestich mesiacov, čo v súčte predstavuje príspevok až do výšky 1 500 eur.
Systém pamätá aj na znevýhodnené skupiny uchádzačov – napríklad absolventov, ľudí nad 50 rokov či dlhodobo nezamestnaných. V takomto prípade štát po uplynutí úvodného polroka poskytuje podporu ďalších šesť mesiacov, a to do maximálnej výšky 125 eur mesačne. Celková finančná pomoc tak môže pri znevýhodnených osobách dosiahnuť strop až 2 250 eur rozložených na jeden kalendárny rok.