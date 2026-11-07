Vedci sa obávajú, že vírus by sa mohol prispôsobiť ľuďom a v budúcnosti vyvolať pandémiu.
Vedci upozorňujú na šírenie vtáčej chrípky H5N1 v USA. Vírus sa už nevyskytuje len u vtákov, ale aj u kráv a noriek. Odborníci sa obávajú, že by sa mohol prispôsobiť ľuďom a v budúcnosti vyvolať pandémiu, informuje o tom denník The Telegraph.
Podľa údajov citovaných denníkom zaznamenali v USA od roku 2022 celkovo 75 prípadov nákazy u ľudí, pričom traja pacienti zomreli. Vírus sa zatiaľ medzi ľuďmi bežne neprenáša. Vedci zároveň kritizujú administratívu Donalda Trumpa za nedostatočné monitorovanie nákazy a kontrolu jej šírenia na farmách.
Obávajú sa vzniku nového kmeňa
Riziko, podľa odborníkov, zvyšuje chrípková sezóna. Ak by sa človek alebo zviera súčasne nakazili vtáčou aj bežnou chrípkou, vírusy by si mohli vymeniť genetický materiál a vytvoriť nový kmeň, ktorý by sa ľahšie šíril medzi ľuďmi. Pravdepodobnosť takéhoto scenára je však podľa virologičky Marion Koopmans veľmi nízka.
„Vyzerá to ako katastrofa, ktorá len čaká na to, kedy vypukne,“ varoval virológ Ed Hutchinson z Glasgowskej univerzity.
Vedcov znepokojuje aj šírenie nákazy na norkových farmách. Podľa vyšetrovania ProPublica sa vírus šíri na jednej z fariem v Utahu. Odborníci upozorňujú, že dlhodobý výskyt vírusu medzi cicavcami môže zvýšiť riziko jeho prispôsobenia sa ľuďom.