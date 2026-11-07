Vedci varujú pred nebezpečným vírusom v USA. Vtáčia chrípka sa šíri medzi cicavcami, obávajú sa vzniku novej pandémie
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Natália Mišániová
dnes 7. novembra 2026 o 16:30
Čas čítania 0:45

Vedci varujú pred nebezpečným vírusom v USA. Vtáčia chrípka sa šíri medzi cicavcami, obávajú sa vzniku novej pandémie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vedci varujú pred nebezpečným vírusom v USA. Vtáčia chrípka sa šíri medzi cicavcami, obávajú sa vzniku novej pandémie
Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

Vedci sa obávajú, že vírus by sa mohol prispôsobiť ľuďom a v budúcnosti vyvolať pandémiu.

Vedci upozorňujú na šírenie vtáčej chrípky H5N1 v USA. Vírus sa už nevyskytuje len u vtákov, ale aj u kráv a noriek. Odborníci sa obávajú, že by sa mohol prispôsobiť ľuďom a v budúcnosti vyvolať pandémiu, informuje o tom denník The Telegraph.

Podľa údajov citovaných denníkom zaznamenali v USA od roku 2022 celkovo 75 prípadov nákazy u ľudí, pričom traja pacienti zomreli. Vírus sa zatiaľ medzi ľuďmi bežne neprenáša. Vedci zároveň kritizujú administratívu Donalda Trumpa za nedostatočné monitorovanie nákazy a kontrolu jej šírenia na farmách.

Obávajú sa vzniku nového kmeňa

Riziko, podľa odborníkov, zvyšuje chrípková sezóna. Ak by sa človek alebo zviera súčasne nakazili vtáčou aj bežnou chrípkou, vírusy by si mohli vymeniť genetický materiál a vytvoriť nový kmeň, ktorý by sa ľahšie šíril medzi ľuďmi. Pravdepodobnosť takéhoto scenára je však podľa virologičky Marion Koopmans veľmi nízka.

„Vyzerá to ako katastrofa, ktorá len čaká na to, kedy vypukne,“ varoval virológ Ed Hutchinson z Glasgowskej univerzity.

Vedcov znepokojuje aj šírenie nákazy na norkových farmách. Podľa vyšetrovania ProPublica sa vírus šíri na jednej z fariem v Utahu. Odborníci upozorňujú, že dlhodobý výskyt vírusu medzi cicavcami môže zvýšiť riziko jeho prispôsobenia sa ľuďom.

1. novembra 2026 o 10:02 Čas čítania 1:29 Čo sa deje v Poľsku okolo Ústavného súdu: Spor prerástol do protestov a zatýkania. Tusk ostro kritizuje opozíciu aj prezidenta Čo sa deje v Poľsku okolo Ústavného súdu: Spor prerástol do protestov a zatýkania. Tusk ostro kritizuje opozíciu aj prezidenta
6. novembra 2026 o 18:35 Čas čítania 0:26 Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute
7. novembra 2026 o 9:50 Čas čítania 0:35 Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Jana Vodnáková
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:03
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
pred hodinou
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
včera o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 10:04
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
dnes o 09:03
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
včera o 08:55
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 10:04
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
Sociálna poisťovňa upozorňuje Slovákov nad 50 rokov. Do konca roka musia stihnúť dôležitú vec
1
včera o 13:20
Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
Slovensko opäť nedostalo výnimku z migračného fondu solidarity EÚ. Vláda s Bruselom nesúhlasí
pred 3 dňami
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
1. 11. 2026 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
31. 10. 2026 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
3. 11. 2026 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Zahraničie Všetko
Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
dnes o 09:50
Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
Dôvera staršieho manželského páru z rakúskeho Linzu vyústila do šokujúceho zistenia.
Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami
včera o 17:50
Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
včera o 14:50
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
Hladina Balatonu klesá k historickému minimu: Sucho a masívny odpar môžu najväčšie maďarské jazero rozdeliť na tri časti
dnes o 07:33
Hladina Balatonu klesá k historickému minimu: Sucho a masívny odpar môžu najväčšie maďarské jazero rozdeliť na tri časti
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
včera o 13:52
Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Obľúbený dovolenkový raj v Thajsku zatvorili pre turistov. Zákaz vstupu platí na 42 ostrovoch
pred 3 hodinami
Obľúbený dovolenkový raj v Thajsku zatvorili pre turistov. Zákaz vstupu platí na 42 ostrovoch
Zahraničie Všetko
Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
dnes o 09:50
Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
včera o 17:50
Pozvali všetkých okrem jedného: Otázka o škôlkarskej oslave rozhádala internet, odborníčka varuje pred hysterickými reakciami
včera o 14:50
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa: Hovorí o „veľkej dohode“, ktorá zahŕňa celú Európu
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
2. 11. 2026 6:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
2. 11. 2026 9:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
včera o 10:20
PS predstavilo Tresk 2: Ódor kritizuje 40-tisíc nekvalifikovaných migrantov, navrhuje zmeny pre zahraničných pracovníkov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Veľká krásna dohoda
včera o 11:46
Veľká krásna dohoda
Trump sa v Bielom dome stretol s vyslancom Kremľa. Pripravujú vraj veľkú dohodu, ktorá ovplyvní celú Európu.
Ameriku ovládlo Bluenami
pred 3 dňami
Ameriku ovládlo Bluenami
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
3. 11. 2026 15:21
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
3. 11. 2026 10:14
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
2. 11. 2026 14:12
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Viac