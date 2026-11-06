Francúzskom naďalej otriasa mohutná vlna sociálnych nepokojov.
Zhruba 600-tisíc ľudí vo štvrtok protestovalo vo Francúzsku proti rastúcim životným nákladom. Podľa ministerstva vnútra išlo o údaj k 17:00 a celkovo monitoruje takmer 200 zhromaždení. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Sériu demonštrácií a protivládnych pochodov zvolali odbory. Ich účastníci požadujú vyššie mzdy a vyjadrujú podporu protestnému hnutiu na stredných školách.
Odborové zväzy v spoločnom vyhlásení upozornili, že Francúzsko je na pokraji recesie a rastie počet plánovaných prepúšťaní. „Stúpa cena pohonných látok, potravín, nájomného, plynu aj elektriny... Všetko sa zdražuje, len mzdy a dôchodky nerastú,“ uviedli odbory.
JUST IN: An important procession moves through the streets of Paris for the November 5 PROTEST. #franceprotest #France https://t.co/Ituamgkr02— MAZI OJUKWU (@Styleherbalist) November 5, 2026
Hoci väčšina zhromaždení prebieha pokojne, na niektorých miestach zaznamenali incidenty. Podľa záberov, ktoré zverejnilo nezávislé médium Taragüi Média, sa v Paríži počas pochodu k Námestiu republiky strhli potýčky. Zábery zachytávajú policajtov, ktorí s obuškami zasahujú proti demonštrantom a zabavujú im transparenty.
Z niektorých miest hlásia aj škody na majetku. V 11. parížskom obvode osoby v kapucniach zdemolovali výklad jedného z obchodov, keď tadiaľ prechádzal protestný pochod. Polícia zasiahla a izolovala výtržníkov.
Protests have flared up again in #France . In the city of Lyon, police are intervening against the protesters with water cannons and tear gas. #FranceRiots #FranceProtests https://t.co/MSp1zIplXf— Ronny (@FreePalesten) November 5, 2026
Úrady v Bretónsku uviedli, že maskované osoby sa pokúsili zablokovať cesty v meste Rennes. Zaznamenali tiež prípady, keď mladíci, často v sprievode dospelých, spáchali „závažné násilné činy“ a hádzali kovové gule na políciu. Úrady tiež informovali o napätí a potýčkach v mestách Lyon, Nantes, Pau, Orléans, Rennes a Toulouse.
Minister vnútra Laurent Nuñez informoval, že bolo nasadených 70-tisíc policajtov, obrnené vozidlá, drony a vrtuľníky.
Protestné hnutie vo Francúzsku vzniklo v septembri po proteste proti nedostatku zamestnancov na jednej zo stredných škôl juhovýchodne od Paríža. Následne sa rozšírilo po celej krajine. Pridali sa k nemu študenti požadujúci viac financií na vzdelávanie aj zamestnanci, ktorí žiadajú o pomoc v súvislosti s prudkým rastom cien pohonných látok a ďalších životných nákladov.
SITUATION REPORT: Happening in Paris, France.. #France #franceprotest https://t.co/1y57qFUdk0— MAZI OJUKWU (@Styleherbalist) November 5, 2026
Premiér Sébastien Lecornu oznámil, že v pondelok sa uskutoční sociálna konferencia s odborovými zväzmi a zamestnávateľmi. Venovaná bude kúpnej sile a mzdám.