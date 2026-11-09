V obciach v okrese Rimavská Sobota dlhodobo chýba pitná voda a štát prichádza s plánom na záchranu.
Situácia s pitnou vodou na Gemeri dosiahla kritický bod. V okrese Rimavská Sobota museli pre vyschnuté zdroje vyhlásiť mimoriadnu situáciu už v 16 obciach. Ľudia sú odkázaní na dovoz vody armádnymi cisternami, čo sa s príchodom chladného počasia mení na logistický rébus – vojaci majú totiž k dispozícii iba jedno jediné špeciálne zabezpečené vozidlo, ktoré dokáže rozvážať vodu aj v mrazoch.
Celkový problém je však oveľa rozsiahlejší. Verejný vodovod úplne chýba v takmer štyridsiatke dedín okresu, čo znamená, že bez priameho prístupu k vode z kohútika žije približne 20-tisíc obyvateľov.
Riešenie krízy prinieslo pondelkové zasadnutie krízového štábu v Rimavskej Sobote, o ktorom informoval minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Štát sa dohodol na dvoch rýchlych krokoch, ktoré zafinancuje ministerstvo životného prostredia. Prvým je okamžitý zber dát z geologických prieskumov a následné vyvŕtanie 38 nových hĺbkových vrtov – v každej zasiahnutej obci vznikne jeden nový zdroj pitnej vody.
Zdvihnutie hladín riek
Druhým opatrením je zásah vodohospodárov priamo v teréne. Na miestnych riekach a potokoch postavia menšie hrádze, ktoré zvýšia úroveň povrchových tokov a prirodzene vytlačia podzemnú vodu späť do vyschnutých studní miestnych obyvateľov.
Z dlhodobej perspektívy chce štát predísť podobným kolapsom zásadnou modernizáciou vodárenskej infraštruktúry. Štátny tajomník envirorezortu Štefan Kuffa potvrdil, že riešením má byť rekonštrukcia a vzájomné prepojenie trojice vodných nádrží Hriňová, Klenovec a Málinec.
Tento systém by zaručil, že v prípade výpadku v jednej oblasti bude zásobovanie plynule pokračovať z inej nádrže. Prístup štátu privítali aj samotní starostovia. Predseda Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu a starosta obce Lenka Marián Habovčík zhodnotil, že predstavené plány znamenajú pre región po dlhých rokoch neistoty reálne svetlo na konci tunela.