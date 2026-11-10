Na mieste prebieha záchranná operácia a úrady zatiaľ nepotvrdili prípadné obete.
Na juhu Filipín sa v utorok zrútilo súkromné lietadlo, na ktorého palube bolo šesť cudzincov. Na mieste zasahujú záchranári. Zatiaľ nie je známe, či niekto pri nehode zahynul.
Podľa miestnych obyvateľov lietadlo pred haváriou letelo nízko nad zemou a následne narazilo do útesu. Údajne smerovalo z mesta Butuan a ľudia na palube si chceli z výšky pozrieť sopku Apo. Presné okolnosti nehody zatiaľ nie sú známe.
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