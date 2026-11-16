Hoci hlavný nákupný sviatok Black Friday pripadá až na 27. novembra, výpredaje už bežia naplno.
Ako upozorňuje stanica CNN Prima News, veľké čísla v reklamách však neznamenajú automaticky výhodný nákup. Potvrdzuje to aj kontrola Európskej komisie, podľa ktorej až 30 percent z 314 preverených e-shopov uvádzalo zľavy nesprávne.
Reálna zľava je zvyčajne do 25 percent
Podľa marketingového manažéra spoločnosti Upgates Michala Benatzkého sa skutočné priemerné zľavy pohybujú medzi 15 až 25 percentami. Ak obchod sľubuje oveľa viac, cenu si radšej over u konkurencie. Obchodníci totiž niekedy vypočítajú zľavu z vysokej sumy, za ktorú sa produkt predával ako novinka, hoci jeho reálna cena už dávno klesla.
Na Slovensku síce zákon prikazuje uviesť najnižšiu cenu za posledných 30 dní, no niektoré e-shopy v minulosti obišli toto pravidlo tak, že do nej nezahrnuli zľavy zo starších kupónových akcií. Tovar tak mohol byť cez Black Friday reálne drahší než v predchádzajúcej akcii.
Farebné cenovky a stres z odpočítavania
Česká spotrebiteľská organizácia dTest upozorňuje aj na psychologické triky. Výrazné farebné štítky vzbudzujú dojem skvelej kúpy aj pri úplne bežnej cene. E-shopy tiež rady spúšťajú odpočítavanie posledných minút do konca akcie, aby zákazníka dotlačili k rýchlemu nákupu bez premýšľania – ponuka však neraz pokračuje aj po skončení odpočtu.
Ako sa nenechať nachytať?
Najlepšou obranou je porovnať si rovnaký produkt vo viacerých obchodoch naraz. Využi internetové porovnávače, ktoré ukazujú aj graf vývoja ceny v čase, a pred zaplatením si v košíku vždy skontroluj finálnu sumu vrátane poštovného či ďalších poplatkov.