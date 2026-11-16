Poľadovica na Slovensku: Pozri sa, v ktorých okresoch treba dávať pozor

Poľadovica hrozí v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.
Vo viacerých okresoch severného, južného a východného Slovenska platia v pondelok ráno výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Platia do 10.00 h. Výstrahy zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Výstrahy pred poľadovicou sa týkajú celého Žilinského a Banskobystrického kraja s výnimkou okresu Žarnovica. Platia aj v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa, Rožňava a Spišská Nová ves.
Meteorológovia vydali aj výstrahu prvého stupňa pred hmlou v okrese Brezno. Platí takisto do 10.00 h.
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