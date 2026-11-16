Na Slovensku bude chýbať pätina priemyselných zamestnancov, riešením je aj vekový manažment.
Slovensko bude v nasledujúcich desiatich rokoch čeliť výraznému úbytku pracovnej sily. Na trhu práce môže chýbať štvrť milióna pracujúcich, pričom v priemyselných podnikoch by to mohlo byť až 20 % zamestnancov. Jedným z riešení má byť vekový manažment, ktorý pomôže prispôsobiť pracovné podmienky ľuďom v rôznych životných etapách.
Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok predstavili zástupcovia zamestnávateľov, odborov a samospráv v rámci národného projektu Vekový manažment: práca prispôsobená životným etapám.
„Nemôžeme od ľudí očakávať, aby sa donekonečna prispôsobovali iba práci. Práca sa musí vedieť prispôsobiť človeku,“ uviedol viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR Milan Kuruc. Cieľom podľa neho nie je, aby ľudia pracovali dlhšie za každú cenu, ale aby pracovali zdravo, dôstojne a bez zbytočného vyčerpania.
Zapojí sa 1 000 zamestnávateľov
Generálny riaditeľ Aliancie sektorových rád Andrej Klimant priblížil, že projekt má na základe údajov od zamestnancov a zamestnávateľov pripraviť odporúčania na úpravu pracovných postupov, bezpečnosti a pracovných podmienok. Zohľadniť majú nielen vek pracovníkov, ale aj ich opatrovateľské povinnosti či ďalšie okolnosti, ktoré ovplyvňujú ich uplatnenie na trhu práce. Projekt počíta so zapojením 15 600 respondentov a 1000 zamestnávateľov.
Hlavný metodik projektu Michal Němec informoval, že v súčasnosti majú k dispozícii údaje od 5170 ľudí. Ich priemerný vek je približne 45 rokov a zastúpenie mužov a žien je približne rovnaké. Výskum zahŕňa všetkých 24 sektorov a osobitnú skupinu ľudí, ktorí sú pre opatrovateľské povinnosti vylúčení z trhu práce.
Sendvičová generácia
Podľa predbežných výsledkov index pracovnej schopnosti s vekom klesá, pričom u žien dosahuje mierne nižšie hodnoty ako u mužov. Výskum zároveň ukázal súvislosť medzi opatrovateľskou záťažou a schopnosťou vykonávať prácu. Až dve tretiny respondentov sa identifikovali ako neformálni opatrovatelia, ktorí sa starajú napríklad o deti alebo rodičov.
Němec upozornil aj na takzvanú sendvičovú generáciu, ktorá sa súčasne stará o deti aj rodičov. Práve opatrovateľské povinnosti podľa neho výraznejšie zaťažujú ženy a môžu znižovať ich pracovnú schopnosť. Projekt preto vytvoril aj osobitný index opatrovateľskej záťaže, ktorý umožňuje sledovať jej vplyv na pracovné uplatnenie.
Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský označil starších pracovníkov za významnú devízu podnikov. Zdôraznil ich skúsenosti, znalosť pracovných procesov a schopnosť odovzdávať vedomosti mladším kolegom. Zamestnávatelia podľa neho chcú vytvárať také podmienky, aby si ich mohli udržať čo najdlhšie.
Automatizácia aj migrácia
Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz upozornil, že v priemyselných podnikoch môže o desať rokov chýbať až pätina zamestnancov. Okrem podpory mladých rodín a riadenej migrácie považuje za dôležité aj využívanie potenciálu starších pracovníkov. Ich zručnosti by sa podľa neho mohli uplatniť aj v iných odvetviach, najmä ak absolvujú potrebné preškolenie.
Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Andrej Hutta za ďalšie riešenia označil automatizáciu a digitalizáciu, riadenú migráciu a aktivizáciu skúsených pracovníkov, ktorí ešte neodišli do dôchodku. Zároveň vyzval firmy, aby sa zapájali do dotazníkového zisťovania v rámci projektu.
Podľa riaditeľky kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzany Špačekovej samosprávy čelia nedostatku zamestnancov a problémom s ich kvalifikáciou. Získané údaje majú slúžiť aj ako podklad pre odbornú diskusiu o zmenách legislatívy a nastavení pracovného trhu.