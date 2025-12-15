Kategórie
Natália Mišániová
dnes 15. decembra 2025 o 13:41
Čas čítania 1:15

Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil

Syn premiéra Fica kupuje byty v Bratislave za státisíce bez hypotéky. Pôvod financií zatiaľ nevysvetlil
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Jeho firma Lumina AI podľa dostupných údajov nedosahuje vysoké tržby.

Syn predsedu vlády Michal Fico si v posledných rokoch zaobstaral viacero nehnuteľností v atraktívnych častiach Bratislavy, pričom ani v jednom prípade nevyužil hypotekárny úver. Najnovšie sa spolu s manželkou stal vlastníkom bytu na Palisádach, jednej z najprestížnejších lokalít hlavného mesta. Odhady realitných odborníkov hovoria o cene v rozpätí približne 300 až 400 tisíc eur, informujú o tom aktuality.sk.

Spolumajiteľkou bytu je Nataša Čurillová, ktorú si Michal Fico vzal za manželku v roku 2020. Je dcérou manažéra a dlhoročného spolupracovníka podnikateľa Milana Fiľa. Presná rozloha ani konečná kúpna cena bytu nie sú z verejne dostupných údajov známe, no podľa podielov na spoločných častiach domu ide pravdepodobne o byt s rozlohou okolo 75 štvorcových metrov.

Nejde o prvú nehnuteľnosť

Už pred tromi rokmi kúpil viac ako 100-metrový byt na Drotárskej ulici v blízkosti Horského parku, ktorého hodnota sa v tom čase odhadovala minimálne na 450-tisíc eur. Aj v tomto prípade byt financoval bez hypotéky.

Jeho firmy nedosahujú vysoké tržby

Otázky o pôvode financií vyvoláva najmä fakt, že v čase prvej kúpy Michal Fico pracoval ako manažér v energetickej spoločnosti a jeho príjem by pravdepodobne nepostačoval na kúpu takejto nehnuteľnosti. V súčasnosti sa venuje podnikaniu, no jeho firmy podľa dostupných údajov nedosahujú vysoké tržby.

Spolu s matkou Svetlanou Ficovou založil realitnú kanceláriu Modon. Firma ponúka na realitnom portáli niekoľko bytov na predaj, no vlani dosiahla tržby len na úrovni približne 5 000 eur. Michal Fico zároveň pôsobí ako konateľ v straníckej spoločnosti Agentúra Smer, ktorá v minulosti dosahovala miliónové obraty.

Premiér na otázky nereaguje

Na otázky, či synovi s nákupmi nehnuteľností finančne pomáhal, premiér Robert Fico dlhodobo neodpovedá. Nejasnosti pritom sprevádzali aj jeho vlastnú kúpu luxusného bytu v Bratislave za viac ako pol milióna eur, pri ktorej pôvod peňazí takisto nebol jednoznačne vysvetlený.

Finančné pozadie nákupov nehnuteľností v rodine Fico tak zostáva predmetom verejného záujmu a otázok, na ktoré zatiaľ neprišli jasné odpovede.

Michal Fico hľadí na svojho otca počas jeho mediálneho vyhlásenia.
Michal Fico hľadí na svojho otca počas jeho mediálneho vyhlásenia. Zdroj: TASR/Henrich Mišovič
