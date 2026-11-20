Európske krajiny sa chcú spolu s Kyjevom a Washingtonom zapojiť do mierových rokovaní s Ruskom.
Lídri koalície ochotných na rokovaní v Berlíne opätovne potvrdili podporu Ukrajine. Na stretnutí sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že európski spojenci vítajú snahu USA začať nové mierové rokovania s Ruskom. Európa sa však chce do rokovaní aktívne zapojiť a postupovať spoločne s Ukrajinou a Spojenými štátmi.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na ďalšie dodávky protivzdušnej obrany pre Ukrajinu a otvorenie diskusie o jej členstve v NATO. Britský premiér Andy Burnham zároveň zdôraznil, že Európa bude Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné.