Ľudia by na podozrivé odkazy nemali klikať ani poskytovať bankové údaje.
Finančná správa upozorňuje Slovákov na ďalšiu vlnu podvodných e-mailov. Podvodníci sa vydávajú za daňové úrady a ľuďom posielajú falošné výzvy na zaplatenie údajných daňových nedoplatkov. Cez odkazy na online platbu sa snažia získať peniaze alebo citlivé údaje.
Podvodné správy obsahujú konkrétnu sumu nedoplatku a vyzývajú na okamžitú úhradu. Často vytvárajú časový tlak, hrozia sankciami alebo prichádzajú z podozrivých e-mailových adries.
Finančná správa zdôrazňuje, že výzvy na zaplatenie daní neposiela e-mailom s odkazom na platbu. Ľudia by preto nemali klikať na podozrivé odkazy, otvárať prílohy ani poskytovať bankové údaje.
Ak už niekto zaplatil alebo poskytol citlivé informácie, mal by okamžite kontaktovať banku a následne políciu na čísle 158. Prípadné daňové nedoplatky si možno overiť cez oficiálny portál finančnej správy.