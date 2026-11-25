Teploty vystúpia najviac na -2 až 3 °C. Miestami nasneží do 3 cm.
Nad celým územím Slovenska sa postupne zamračí, najprv bude jasno až polooblačno, na juhozápade a východe miestami oblačná až zamračená.
Na juhozápade bude miestami snežiť, sneh sa bude miešať s dažďom a k večeru je možná poľadovica.
Najvyššia denná teplota dosiahne -2 až 3 stupne C, na juhozápade ojedinele aj viac.
Vietor bude prevažne slabý. Na západe a Honte sa postupne zmení na juhovýchodný až východný a bude mať rýchlosť 4 až 9 m/s (15 až 30 km/h).
Predpokladané množstvo zrážok je do 3 mm, resp. do 3 cm snehu.
Na horách bude vo výške 600 – 1000 m -1 až -3 stupne C. Vo výške 1000 – 1500 m sa teplota udrží na -3 až -6 stupňoch C a vo výške 1500 – 2500 m na -6 až -7 stupňoch Celzia.