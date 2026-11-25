Pozri si podmienky dražby, ktorá štartuje čoskoro
Daňový úrad Trenčín vyhlásil opätovnú dražbu nehnuteľnosti v obci Horná Ves v okrese Prievidza. Ide o záhradu v osobnom vlastníctve s celkovou výmerou 1 882 m². Parcela obdĺžnikového tvaru sa nachádza v tichej okrajovej lokalite mimo zastavaného územia obce. Nemá zabezpečený prístup z verejnej komunikácie a nie sú na nej vybudované žiadne inžinierske siete. V okolí sa nachádzajú záhrady a ich rodinné domy.
Vyvolávacia cena nzáhrady je 37 200 eur. Záujemcovia o kúpu musia najneskôr do 25. novembra 2026 zložiť dražobnú zábezpeku vo výške 18 600 eur, a to prevodom na účet Finančného riaditeľstva SR alebo v hotovosti u správcu dane.
Dražba bude 3. decembra 2026 o 10:00 hod. v priestoroch pobočky Daňového úradu v Partizánskom na Makarenkovej ulici, pričom registrácia záujemcov bude v ten istý deň od 8:15 do 9:00 hod.
Na dražbe sa môžu zúčastniť fyzické osoby s platným dokladom totožnosti a právnické osoby so sídlom na Slovensku, prípadne ich splnomocnení zástupcovia. Obhliadku pozemku je možné dohodnúť telefonicky so správcom dane najneskôr do 20. novembra 2026. Podrobnejšie informácie sú dostupné na Daňovom úrade Trenčín alebo v Obchodnom vestníku č. 208/2026.