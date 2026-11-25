Bratislava žiada súd o zrušenie súhlasu ministerstva.
Bratislava ide do ostrého právneho sporu kvôli novej spaľovni Slovnaftu – magistrát podal na správny súd žalobu, ktorou chce zrušiť zelenú od ministerstva životného prostredia.
Bývalý minister Tomáš Taraba koncom septembra potvrdil kladný posudok vplyvov na životné prostredie (EIA) pre Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) v areáli Slovnaftu. Mesto teraz žiada súd, aby toto rozhodnutie zrušil.
Magistrát tvrdí, že Bratislava ďalšiu veľkú spaľovňu nepotrebuje, lebo všetok komunálny odpad zvládne spracovať vo vlastnom mestskom zariadení. Navyše upozorňuje, že projekt má stáť blízko hustej zástavby v už tak znečistenej zóne a priamo v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.
Proti spaľovni podali mestské časti, odborníci aj aktivisti 23 rozkladov, nesúhlasil s ňou Bratislavský samosprávny kraj a petíciu proti výstavbe podpísalo takmer 19 000 ľudí.
Rafinéria považuje projekt za strategickú investíciu a tvrdí, že pôvodné plány už upravila podľa pripomienok verejnosti a splní všetky prísne podmienky envirorezortu.