NKÚ odhalil nedostatky vo financovaní miest.
Krajské mestá minuli z rezervných fondov na bežnú prevádzku v roku 2025 až 16,7 milióna eur, píše portál Aktuality.
Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) odhalila v hospodárení krajských miest za rok 2025 porušenia finančnej disciplíny v celkovej výške 12,4 milióna eur. Najväčší problém má Bratislava, ktorá v rokoch 2022 až 2025 poslala dvom súkromným firmám 37,6 milióna eur za služby, ktoré má v kompetencii jej vlastný komunálny podnik. Magistrát podľa NKÚ ani nezisťoval, či by v ich podniku služby nespravili lacnejšie. V roku 2026 vraj jednej z týchto firiem priklepli ďalšiu zmluvu na údržbu zelene za 35 miliónov eur.
Ďalšia záležitosť sa týka vyplatenia 10-miliónového preddavku, ktorý mesto nezaúčtovalo.
Problémy sa však valia na celé Slovensko – mestám celkový dlh stúpol z 341,7 na 440,4 milióna eur, ich rezervy sa scvrkli z 51 na 26 miliónov eur. Ročné úroky z úverov v Bratislave narástli viac než dvanásťnásobne na 5 miliónov eur. Samosprávy tak namiesto investícií prejedajú rezervy na bežný chod, na čo v roku 2025 minuli až 16,7 milióna eur (oproti 1,1 milióna eur v roku 2022).
Má to priamy vplyv aj na bezpečnosť ľudí – z 372 mostov, ktoré krajské mestá spravujú, je až 154 (vyše 40 %) v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave, pričom najhoršie sú na tom Trnava, Banská Bystrica a Bratislava. Ak samosprávy nezačnú strážiť verejné peniaze a vymáhať pohľadávky po lehote splatnosti v hodnote takmer 79 miliónov eur, účet nakoniec zaplatia bežní obyvatelia cez vyššie dane a rozbité cesty.