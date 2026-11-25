Lietadlo vytiahli z hangára ešte pred príchodom hasičov.
V stredu predpoludním vypukol požiar v hangári s lietadlom na letisku v Bidovciach v okrese Košice-okolie. Zasahovali hasiči z Bidoviec a Košíc a oheň už zlikvidovali. Škodu odhadli predbežne na 200.000 eur, informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Hasiči dostali hlásenie krátko po 11.30 h. Operačný dôstojník HaZZ vyslal na miesto viacero jednotiek, pretože hrozilo šírenie požiaru. „Lietadlo z hangáru bolo vytiahnuté pred príchodom prvej jednotky na miesto udalosti,“ povedal Jozef Bálint. Hangár bol zadymený a majiteľ odhaduje škodu približne na 200.000 eur.
Posádka hasičskej ambulancie skontrolovala zdravotný stav dvoch osôb. Požiar sa zaobišiel bez zranení. Príčinu vzniku ohňa hasiči zisťujú. Na miesto práve smeruje zisťovateľ príčiny vzniku požiaru. V Bidovciach je menšie športové a účelové letisko, ktoré ponúka aj vyhliadkové lety.