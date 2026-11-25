Premiér reagoval na výmenu ministerstiev, ktoré riadia eurofondy.
V koalícii to poriadne vrie kvôli miliardám z eurofondov a do ostrého sporu medzi ministrami Samuelom Migaľom a Tomášom Druckerom už vstúpil aj premiér Robert Fico.
Premiér dnes na európskom výbore odkázal, že zmena kompetencií je čisto v rukách parlamentu a on ju bude rešpektovať. Zastal sa však ľudí z úradu pre Plán obnovy s tým, že sú na nové pravidlá lepšie pripravení, no zároveň oboch ministrov vyzval, aby namiesto hádok spojili sily.
Poslanec Hlasu Erik Vlček v utorok v parlamente navrhol zmenu, ktorá by prípravu nových eurofondov (po roku 2028) zobrala Migaľovmu ministerstvu (MIRRI) a presunula ju pod Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy, ktorý dočasne vedie Tomáš Drucker.
Migaľ v reakcii Druckera priamo v parlamente nazval „nenažraným kukučím mláďaťom“ s tým, že sa Hlas len snaží uchmatnúť ďalšiu moc a eurofondové miliardy.