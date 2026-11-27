Poslanci SaS navrhujú, aby organizátori táborov povinne overovali výpis z registra trestov všetkých, ktorí prídu do kontaktu s deťmi.
Ak si myslíš, že každý animátor alebo vedúci v detskom tábore musí mať čistý register trestov, si na omyle. Súčasný zákon to nevyžaduje. Opoziční poslanci za SaS Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký to chcú teraz zmeniť novým zákonom v parlamente.
Priamym impulzom pre tento návrh bola známa kauza Chachaland. Poslanci upozorňujú na absurdný stav – kým učitelia v školách musia byť bezúhonní, pri ľuďoch na táboroch to dnes nikto nekontroluje.
Chachaland bola dlhé roky známa a populárna značka, ktorá organizovala letné a denné tábory pre deti po celom Slovensku.
V lete 2021 sa ozvali rodičia a neskôr aj viacero obetí s obvineniami, že hlavný vedúci a zakladateľ týchto táborov Roman Paulíny mal počas táborov sexuálne zneužívať a obťažovať maloleté deti.
Prípad spustilo svedectvo matky vtedy 12-ročného dievčaťa, ktoré sa vrátilo z tábora s traumou. Po medializácii sa začali ozývať ďalšie deti a bývalí účastníci, pričom polícia nakoniec riešila viacero poškodených (niektoré prípady siahali roky dozadu).
Celý projekt Chachaland skrachoval a skončil. Hlavného aktéra polícia obvinila zo sexuálneho zneužívania a súd mu nakoniec vymeral nepodmienečný trest odňatia slobody (väzenie) a zákaz činnosti práce s deťmi.
Povinná kontrola z registra trestov by platila pre všetkých v denných aj pobytových táboroch, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s deťmi – vrátane samotného organizátora či šéfov združení, ak sú priamo na tábore.
S deťmi by nemohol pracovať nikto s nezahladeným trestom za úmyselný trestný čin. Pri trestných činoch spáchaných na deťoch by platil doživotný zákaz, a to aj v prípade, že už bol trest zahladený.
Dočasný zákaz práce s deťmi by mal dostať aj človek, na ktorého už bola podaná obžaloba za trestný čin proti deťom, až kým súd právoplatne nerozhodne.