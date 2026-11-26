Košickí policajti riešia v priebehu posledných týždňov už tretí závažný prípad vyhrážania sa na pôde tamojších základných škôl.
Vyšetrovatelia riešia len 12-ročného piataka na škole s približne 600 žiakmi, ktorý sa mal v triede opakovane vyhrážať smrťou viacerým učiteľom. Podľa dostupných informácií si chlapec dokonca na papier kreslil rôzne scenáre, ako by ľuďom dokázal ublížiť, uvádza web tnlive.sk.
Vedenie dotknutej školy na situáciu zareagovalo privolaním policajnej hliadky, zavedením bezpečnostných opatrení pre žiakov aj učiteľský zbor a o udalosti informovalo rodičov prostredníctvom systému Edupage, k prípadu sa však v pondelok 23. novembra pre médiá odmietlo bližšie vyjadriť. Policajti na mieste vykonali prvotné úkony a začali trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania.
Tretí podobný prípad za mesiac a pol
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Krupárová pre TV Markíza ubezpečila, že bezpečnosť detí ani zamestnancov školy nie je v ohrození. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie však polícia nateraz neposkytuje žiadne podrobnejšie informácie.
V Košiciach ide v priebehu posledného mesiaca a pol už o tretí prípad vyhrážok v školskom prostredí. V nedávnom prípade z inej základnej školy sa žiak opakovane – najprv cez sociálne siete a neskôr aj priamo tvárou v tvár – vyhrážal smrťou svojmu spolužiakovi, pričom sa uňho následne našiel aj nôž. Na ďalšej košickej škole zase polícia preveruje vyhrážky ôsmaka smerujúce voči viacerým spolužiakom.