Čierny týždeň v slovenských lesoch.
Čierna séria v slovenských lesoch: Leteckí záchranári zasahovali v priebehu pár dní pri dvoch vážnych nehodách pilčíkov.
Práca v lese si v týchto dňoch vyžiadala ďalšiu daň – posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (ATE) museli od začiatku týždňa dvakrát vzlietnuť k ťažko zraneným mužom v nedostupnom teréne.
V stredu 25. 11. 2026 pri obci Čremošné (okr. Turčianske Teplice) sa Pilčík pri práci v lese zasiahol motorovou pílou do ruky. Z náročného terénu ho na kraj lesa dostali hasiči, odkiaľ si ho s vážnym poranením hornej končatiny prevzali leteckí záchranári z Trenčína. Po ošetrení ho vrtuľníkom previezli do Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
V pondelok 23. 11. 2026 pri obci Jelšovec (okr. Lučenec) 53-ročného pilčíka v lese zavalil strom a utrpel zranenia nezlučiteľné so životom – lekár na mieste mohol už len konštatovať smrť.