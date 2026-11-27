Poslanci vládnej koalície prišli v druhom čítaní novely Trestného poriadku s pozmeňujúcim návrhom, ktorým chcú úplne zrušiť trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody – známy ako prikrmovanie.
Zuzana Plevíková (Smer), Michal Bartek (Hlas) a Adam Lučanský (SNS) predložili v druhom čítaní vládnej novely pozmeňujúci návrh, ktorým navrhujú vypustiť trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody, v praxi označovaný ako prikrmovanie, píše Denník N. Predkladatelia svoj krok odôvodňujú potrebou sprehľadniť právnu úpravu korupcie, pričom tvrdia, že paragraf vnáša do zákona výkladové nejasnosti a v praxi sa neuplatňuje.
Opozícia upozorňuje na kauzy koaličných politikov
Opoziční politici návrh ostro odmietajú a označujú ho za ďalší príklad pomoci „našim ľuďom“ prostredníctvom zmien v trestnej legislatíve. Pre podozrenie z prikrmovania totiž polícia stíha nezaradeného poslanca a bývalého člena Hlasu Jána Ferenčáka, ktorého hlas je pre koalíciu v parlamente často kľúčový.
Rovnaký trestný čin sa v minulosti spomínal aj pri iných medializovaných prípadoch vládnych politikov:
- Cesta na Formulu 1: Podozrenie z prikrmovania riešili orgány činné v trestnom konaní pri ceste ministra vnútra a šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka na preteky F1 v Abú Zabí z roku 2024. Prokurátor prípad vyšetrovateľovi trikrát vrátil po tom, čo ho chcel zastaviť. Pozornosť pritom vyvolalo aj zistenie, že vyšetrovateľovu manželku – kozmetičku Marcelu Martonovú – dosadil rezort hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej (Hlas) do dozornej rady energetickej firmy; po prevalení prípadu sa funkcie vzdala.
- Lety do Chorvátska: Opozícia podávala trestné oznámenia pre podozrenie z prikrmovania aj v súvislosti s cestami premiéra Roberta Fica (Smer) súkromným lietadlom do Chorvátska. V tejto veci však zatiaľ nikto stíhaný nie je a polícia nerozhodla, či začne trestné stíhanie.
Novelu Trestného poriadku predložil do parlamentu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) s tým, že jej podstatná časť by mala nadobudnúť účinnosť už od januára budúceho roka. Presný termín, kedy budú poslanci o pozmeňujúcom návrhu hlasovať, zatiaľ nie je určený.