Diaľnicu D2 uzavrela vážna nehoda piatich vozidiel, na obchádzkovej trase sa vodiči zdržia približne 40 minút.
Na diaľnici D2 za Bratislavou sa v noci na piatok zrazili štyri nákladné autá a jedno osobné vozidlo. Pri vážnej dopravnej nehode sa zranili dve osoby, ktoré previezli do nemocnice.
K nehode došlo približne o 00.35 h pri odpočívadle Stupava v smere na Malacky. Presné príčiny nehody polícia vyšetruje.
Diaľnica v smere do Česka je uzatvorená. Dopravu odkláňajú cez diaľničný privádzač D4 a Stupavu. Podľa Zelenej vlny STV sa vodiči na obchádzkovej trase aktuálne zdržia približne 40 minút.
Polícia vyzýva vodičov, aby využili obchádzkovú trasu a jazdili so zvýšenou opatrnosťou.