Nečakaná pošta na Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy.
Stredoškolákom z Lučenca prišla pošta priamo z Buckinghamského paláca. Britský kráľ Karol III. odpovedal na ich list z geografie.
Študenti triedy II.C z Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci zažili poriadny flex – do školy im dorazila obálka s kráľovskou pečiatkou z Londýna.
Žiaci v októbri na hodine geografie preberali Spojené kráľovstvo, tak sa rozhodli napísať priamo britskému panovníkovi. V liste mu popriali veľa síl, poďakovali za jeho prácu, opýtali sa na jeho bežný deň, pozvali ho opäť na Slovensko a pribalili aj fotku celej triedy.
Odpoveď z Buckinghamského paláca (s dátumom 18. novembra 2026) prišla triednemu učiteľovi Patrikovi Vrabcovi a celej II.C. V mene kráľa odpísala korešpondenčná tajomníčka s tým, že Karola III. list aj fotka veľmi potešili, zaujalo ho, že sa učia o Británii, a s radosťou si spomína na svoju predchádzajúcu návštevu Slovenska.