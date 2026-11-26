Hlavné mesto odmieta závery kontroly NKÚ. Bratislava tvrdí, že stav mostov aj financií sa zlepšil.
Hlavné mesto sa ostro ohradilo voči záverom kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý samospráve vyčítal porušenie finančnej disciplíny, vysokú zadlženosť, zhoršujúci sa stav mostov či údajne duplicitné platenie za údržbu mesta.
Bratislavský magistrát všetky tieto tvrdenia odmieta a tvrdí, že správa kontrolórov vytvára skreslený obraz, ktorý nezodpovedá realite. Podľa vedenia mesta je Bratislava v dobrej finančnej kondícii, dlh dlhodobo znižuje a v roku 2025 dokonca hospodárila s rozpočtovým prebytkom 24 miliónov eur.
Jedným z najostrejších bodov kritiky NKÚ bolo podozrenie, že Bratislava v rokoch 2022 až 2025 vyplatila dvom súkromným firmám 37,6 milióna eur za práce, ktoré má v náplni jej vlastný Komunálny podnik.
Magistrát však akékoľvek duplicitné platby kategoricky vylučuje. Vedenie mesta pripomína, že v minulosti bola údržba Bratislavy plne v rukách súkromníkov a práve súčasné vedenie založilo Komunálny podnik s cieľom túto závislosť odbúrať. Podľa radnice sa to darí – kým v roku 2020 začínal podnik s kosením v Ružinove, dnes už na plnú kapacitu pokrýva 70 % údržby ciest, chodníkov a cestnej zelene v meste a približne polovicu starostlivosti o parky.
Externí dodávatelia, ktorých správa NKÚ magistrátu vyčíta, nastupujú vraj len tam, kde kapacity mestského podniku zatiaľ nestačia. Zmluvy podľa zástupcov mesta vzišli z otvorených súťaží a majú rámcový charakter, čo znamená, že ide o maximálny finančný strop na štyri roky, ktorý mesto vôbec nemusí vyčerpať.
Radnica sa bráni aj v otázke 10-miliónového preddavku, ktorý kontrolóri označili za porušenie finančnej disciplíny, pretože mal zostať nezúčtovaný do konca rozpočtového roka.
Mesto tvrdí, že peniaze vyplatilo zmluvnému partnerovi v súlade s platnou zmluvou a preddavok bol v priebehu roka 2025 riadne vysporiadaný, a to vrátane zmluvného úročenia. Proti tomuto zisteniu podal magistrát oficiálnu námietku, no NKÚ ju neakceptoval. Podobne mesto vysvetľuje aj nezdokladovanú účtovnú opravnú položku vo výške 1,8 milióna eur – ide o historickú záležitosť ešte z roku 2016, ktorá súvisela s technickou infraštruktúrou v Devínskej Novej Vsi z rokov 2001 až 2003, a účtovne sa uzavrie v rámci závierky za rok 2026.
Vedenie mesta rovnako odmieta tvrdenie kontrolórov, že sa v Bratislave od roku 2022 zvýšil počet mostov v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Magistrát zdôrazňuje, že situácia je presne opačná a stav mostov sa vďaka sérii opráv a rekonštrukcií v rokoch 2023 až 2026 reálne zlepšil, čo potvrdila aj tohtoročná letná klasifikácia. Mesto preto požiadalo kontrolórov o opravu tohto údaja.
V otázke zadlženosti magistrát pripomína historický kontext. Kým na začiatku tisícročia siahal dlh hlavného mesta až k 200 percentám a v roku 2018 pri nástupe súčasného vedenia bol na úrovni 52 percent, do roku 2025 klesol na 45,9 percenta a tento rok má podliezť hranicu 44 percent. Bratislava zároveň zdôrazňuje, že úvery neprejedá na bežný chod, ale investuje ich výhradne do rozvoja – napríklad do modernizácie a výstavby električkových tratí, nákupu nových vozidiel MHD či obnovy verejných priestorov. Rýchlejšie splácanie by podľa radnice znamenalo zastavenie investícií a pokles kvality života.