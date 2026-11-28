Na vyhotovenie a zverejnenie záberov konkrétnej osoby je spravidla potrebný jej súhlas.
Predstav si, že na sociálnych sieťach narazíš na video cudzieho človeka, na ktorom sa objavíš aj ty. Zachytil ťa na ulici, v posilňovni či v reštaurácii bez toho, aby si o tom vedel. Môžeš žiadať o odstránenie takéhoto videa?
Právo na súkromie máš aj na verejnosti
Ani na verejne prístupnom mieste ťa nemôže ktokoľvek bez obmedzení natáčať a zverejňovať tvoje zábery. Každý má právo na ochranu súkromia, dôstojnosti a podobizne.
Na vyhotovenie a zverejnenie záznamu konkrétnej osoby je spravidla potrebný jej súhlas. Existujú však výnimky, napríklad pri primeranom použití záberov na spravodajské, vedecké či umelecké účely.
Rozhodujúce je aj to, či sa vo videu objavíš náhodne v pozadí, alebo ťa niekto natáča cielene. Dôležitý je účel záznamu, možnosť identifikovať ťa a miera zásahu do tvojho súkromia.