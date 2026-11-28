Do súťaže ZlatyErb.sk sa zapojilo 77 samospráv, hodnotilo sa 29 kritérií. Nitra je nominovaná na EuroCrest Award.
Ak ťa nebavia zastarané úradnícke weby, na ktorých nič nenájdeš, tu je rýchly prehľad samospráv, ktoré to tento rok zvládli na jednotku. Toto sú najlepšie weby samospráv v súťaži ZlatyErb.sk
Absolútny víťaz (Grand Prix SK-NIC): Mesto Nitra zobralo hlavnú cenu pre web s najvyšším hodnotením zo všetkých a zároveň vyhralo kategóriu miest a mestských častí.
Najlepší kraj: Prvenstvo medzi samosprávnymi krajmi si uchmatol Košický samosprávny kraj.
Najlepšia obec: V kategórii obcí vyhralo Nitrianske Pravno.
Do súťaže sa tento rok zapojilo 77 samospráv. Porota im weby detailne preklepla podľa 29 kritérií v siedmich hodnotiacich oblastiach.
Hlavným cieľom ZlatyErb.sk je nakopnúť informatizáciu slovenských miest a obcí a oceniť tie, ktoré technológie využívajú efektívne a transparentne na zlepšenie služieb pre ľudí. Súťaž spoločne vyhlasujú SK-NIC, Európsky inštitút, eSlovensko, Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska, SK8 a tiež Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, takže weby musia byť prístupné naozaj pre každého. Mesto Nitra si navyše vďaka hlavnej cene Grand Prix SK-NIC vybojovalo postup do medzinárodnej súťaže EuroCrest Award, ktorú organizuje české Združenie Zlatý erb.