Za dva dni napadlo 10 až 15 cm snehu. vo Fatrách je riziko lavín malé.
Za posledné dva dni napadlo vo slovenských pohoriach 10 až 15 centimetrov nového snehu. Horskí záchranári upozorňujú, že snehová pokrývka nie je stabilná a vietor ju nafúkal do nebezpečných dosiek.
Vo vysokých polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier trvá aj v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň z 5). V Malej a Veľkej Fatre a na východe Nízkych Tatier platí 1. stupeň.
Nový sneh napadol na staršie, vetrom previate vrstvy a nie je s nimi dobre previazaný. Vo vnútri pokrývky sú slabé vrstvy hranatozrnného snehu.
Vyhni sa veľmi strmým svahom, úzkym žľabom, miestam pod skalnými stenami a terénnym depresiám, kde sa tvoria snehové vankúše, dosky a preveje.
Nad pásmom lesa v Tatrách je 30 až 70 centimetrov snehu, vo Fatrách a Nízkych Tatrách je to dokopy 15 až 40 centimetrov. Všetko je však vplyvom vetra rozmiestnené veľmi nerovnomerne.