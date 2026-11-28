Prieskum Deloitte: V legislatíve majú firmy 75 bodov, v komunikácii 54. Každá tretia neanalyzovala platové rozdiely.
Slovenské firmy sa už stihli papierovo pripraviť na nové pravidlá transparentného odmeňovania, no v reálnej komunikácii so zamestnancami stále poriadne zaostávajú. Ukázal to prieskum Index zrelosti transparentného odmeňovania od spoločnosti Deloitte, do ktorého sa zapojilo 49 organizácií na Slovensku.
Hoci si firmy nastavili interné pravidlá a procesy a majú nastavené, koľko peňazí má ktorá pozícia k dispozícii (v legislatívnej pripravenosti získali 75 zo 100 bodov), v takmer štyroch z piatich firiem stále slúžia len ako interný nástroj pre HR a vedenie. Zamestnanci k nim tak nemajú automatický prístup a len tretina spoločností pravidelne školí manažérov, ako sa s ľuďmi o peniazoch otvorene rozprávať. Najväčším zádrheľom je pre 45 % firiem samotný výklad novej legislatívy a každá tretia organizácia doteraz nikdy neanalyzovala rozdiely v odmeňovaní svojich ľudí.
„Transparentnosť odmeňovania nie je len o splnení legislatívnych povinností, ale aj o tom, či zamestnanci rozumejú princípom odmeňovania a či ich manažéri dokážu zrozumiteľne a konzistentne vysvetľovať,“ povedala líderka tímu pre poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu Deloitte Zuzana Kostiviarová.
Slovenské firmy dosiahli priemer 68 bodov zo 100, no v samotnej transparentnosti komunikácie získali len 54 bodov.
Organizácie s 250 až 999 zamestnancami získali 78 bodov, zatiaľ čo korporáty nad 1 000 ľudí skončili so 65 bodmi.
Okrem nejasného výkladu zákonov (45 %) firmy brzdia obmedzené zdroje (18 %), nepripravené systémy (10 %), firemná kultúra (10 %) a kvalita dát (6 %).
Takmer polovica firiem (48 %) má dáta na vysokej úrovni (aspoň 85 bodov), no štvrtina nedosiahla ani 40 bodov a často počíta rozdiely len manuálne a jednorazovo.