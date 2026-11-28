Odporúčajú objazd cez Most Apollo alebo Most Lanfranconi.
Most SNP v Bratislave je aktuálne uzatvorený v oboch smeroch. Dôvodom je nebezpečenstvo padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Polícia dopravu na mieste riadi a vozidlá odkláňa. „Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon vozidiel“.
Ak šoféruješ, polícia ťa žiada, aby si rešpektoval jej pokyny a využil alternatívne trasy cez Most Apollo alebo Most Lanfranconi.
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