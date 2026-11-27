Denné teploty sa budú pohybovať od -3 do 5 °C, zrážky budú postupne ustupovať.
Piatok prinesie na Slovensko prevažne oblačné až zamračené počasie. Na viacerých miestach sa očakáva slabé sneženie alebo mrholenie, pričom zrážky budú postupne ustupovať. Večer sa môže na krajnom juhozápade čiastočne vyjasniť.
Najvyššie denné teploty dosiahnu 0 až 5 °C. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude chladnejšie, od -3 do 0 °C.
Miestami môže napadnúť do troch centimetrov snehu. Vodiči by si mali dávať pozor na ojedinelú tvorbu poľadovice a snehových jazykov.
Fúkať bude prevažne slabý vietor, na západe a postupne aj na východe môže dosiahnuť rýchlosť 10 až 30 km/h. Na horách sa budú teploty pohybovať od -2 do -6 °C.