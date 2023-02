Ľudia konšpirujú, že som zabil svoju mamu. Aj my máme svojho Kočnera, vraví syn zavraždenej novinárky z Malty

Investigatívna novinárka Daphne Caruana Galizia vyšla 16. októbra 2017 z domu na Malte. Chystala sa ísť do mesta. Netušila však, že pod jej sedadlo nainštalovali bratia Degiorgiovci bombu. Tá po pár metroch roztrhala auto na kúsky. Výbuch počul Daphnin syn Matthew Caruana Galizia, ktorý rýchlo vybehol z domu a videl už len zvyšky auta na mieste činu.



Aj tento rok Matthew prišiel na Slovensko, aby si uctil spomienku Jána Kuciaka. V prípadoch sú totiž podobnosti. Obe rodiny už roky bojujú za spravodlivý rozsudok. Za oboma vraždami stojí podľa prokuratúry okrem ich vykonávateľov ešte niekto iný. A v oboch prípadoch zomreli investigatívni novinári, ktorí odhaľovali korupciu na vysokých miestach. Matthew nám v rozhovore opisuje, ako prežíval smrť svojej mamy a ako stále bojuje za spravodlivý rozsudok 5 rokov po vražde.

Ak si chceš prečítať viac rozhovorov s respondentmi na témy zahraničného diania, preklikni sa do tejto sekcie. Podpor podobné rozhovory s exkluzívnymi hosťami a staň sa členom klubu Refresher+. Budeš mať tak prístup k neobmedzenému obsahu.

Novinárka Daphne Caruana Galizia so svojimi synmi. Zdroj: Matthew Caruana Galizia

Matthew, aj tento rok si na Slovensku, aby si si uctil pamiatku Jána Kuciaka. Zmenilo sa niečo v slovenskej spoločnosti za týchto päť rokov?

Je to pre mňa ťažké posúdiť, pretože do Bratislavy vždy prídem len raz za rok a strávim tu týždeň. Nie som tu po zvyšok roka. Ale na Jánovej a Martininej rodine vidím naďalej súdržnosť aj bolesť zo straty. Tá nikdy neodíde. Jediné, čo im môže pomôcť trochu zmenšiť bolesť, je vynesenie spravodlivého rozsudku. Nielen rozsudku vraždy, no aj rozsudky v korupčných prípadoch, ktoré Ján Kuciak odhalil.

Prípad Daphne sa posunul v júli 2022, keď sa k nastraženiu bomby do auta priznal aj druhý brat George Degiorgio. Je to veľký krok?

Nakoniec sa priznali všetci. Najskôr sa priznal len jeden z vrahov, v prvý deň súdu potom nakoniec zmenili výpoveď obaja bratia. Vidím to ako dôležitý míľnik, no je to stále minimálny posun. Aj tie „najhoršie“ štáty v Európskej únii z pohľadu nezávislej žurnalistiky uspeli v usvedčení vrahov v podobných príbehoch. Takže v tomto máme latku nastavenú nízko. My však neprestaneme bojovať, kým neodsúdia človeka na vrchu tejto pyramídy – Yorgena Fenecha.

Medzi Yorgenom Fenechom a Marianom Kočnerom sú viaceré podobnosti. Obaja sú bohatí podnikatelia so záľubou v luxusných jachtách. Obaja pôsobia navonok „nedotknuteľne“.

Áno, oboch ich považujem za ľudí, ktorí „zatiahli za nitky“ a myslia si, že ovládajú svet. No Yorgen sa teraz cíti v ohrození a má zúfalú stratégiu – z vraždy mojej mamy obviňuje mňa, mojich bratov či môjho otca.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako prežíval Matthew Caruana Galizia vraždu svojej mamy.

Prečo ho v konšpiračných teóriách obviňujú, že ju zabil on.

Ako sa pohol prípad investigatívnej novinárky za šesť rokov.

Aké sú podobnosti medzi Yorgenom Fenechom a Marianom Kočnerom.

Prečo Matthew Caruana Galizia chodí každý rok na Slovensko.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.