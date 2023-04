Nový posun v prípade postrelenej kadetky Mišky. Policajný prezident má pre ňu lákavú ponuku, vďaka ktorej jej chce splniť sen.

OK

Postrelená kadetka Miška by si podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana mohla nájsť uplatnenie v policajnom zbore. Rektorke policajnej akadémie, kde došlo k incidentu, zasa hrozí, že príde o svoje miesto, informuje portál tvnoviny.sk.

Miška pre portál uviedla, že ju vždy lákala práca policajtov. Údajne sa najviac zaujímala o miesto na dopravnej polícii či prácu vyšetrovateľky. V zbore by rada pôsobila aj po tom, čo sa jej stav zdravotne zlepší. Na vytvorenie podmienok pre jej začlenenie do zboru by rád dohliadol sám policajný prezident.

„Chcem sa s ňou porozprávať o tom, či to má v pláne napriek tejto tragickej udalosti a tomu čo sa stalo. Pevne dúfam, že sa ten jej zdravotný stav čo najskôr zlepší. Chceme hľadať nejakú možnosť, akým spôsobom by mohla pokračovať,“ priblížil Hamran.

Rektorka Kurilovská možno príde o stoličku

Zatiaľ čo pedagógovi Vladimirovi Šeparnevovi hrozí trest odňatia slobody na 5 rokov, rektorka Lucia Kurilovská zatiaľ nevyvodila žiadnu osobnú zodpovednosť.

Minister vnútra Roman Mikulec už vyzval rektorku aby odstúpila z funkcie. Tá to ale odmietla a uviedla, že by to z jej strany bolo zbabelé. Vo štvrtok 13. apríla však Mikulec v rádiu Expres potvrdil, že momentálne pripravuje návrh na jej odvolanie.

Štefan Hamran a kadetka Miška. Zdroj: TASR/Martin Baumann, Donio

