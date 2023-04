Český prezident Petr Pavel poslal ruským vojakom jasný odkaz. Napísal ho na húfnicu, ktorú Česko darovalo Ukrajine

Český prezident Petr Pavel poslal ruským vojakom jasný odkaz. Počas návštevy Dnepropetrovskej oblasti, ktorú absolvoval aj so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ho vlastnoručne napísal na armádnu techniku. Konkrétne na húfnicu, ktorú Česko darovalo Ukrajine.

V odkaze hlava štátu ruským vojakom hovorí, aby išli domov. Celý odkaz na fotografii, ktorú zazdieľal na Twitteri, nie je viditeľný, no zrejme sú tam slová „until it's too late“, teda kým nebude neskoro. „Poznám ten pocit. Vaša jednotka mieri na front, chcete ísť s nimi, chceme ísť príkladom. Ako veliteľ som svojim vojakom vždy stál po boku. Dnes to už nie je moja rola. Prišiel som, aby som im dodal odvahu,“ napísal prezident na sociálnej sieti.

„Sme s vami. Pomstíte svojich padlých, získate späť svoju slobodu,“ povzbudzuje ukrajinskú armádu a znovu dodáva „Russia, Go Home!“

Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.



Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

Pavel a Čaputová navštívili Ukrajinu spoločne. V rámci svojej návštevy navštívili mesto Boroďanka, ktoré na začiatku invázie zničili ruské jednotky. Stretli sa tiež ženami, ktoré prežili znásilnenia ruskými vojakmi či s rodičmi, ktorých deti deportovali do Ruska.

