Natália Mišániová
dnes 21. augusta 2025 o 16:37
Čas čítania 0:23

Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov

Kategória:
Slovensko
Starý otec sexuálne zneužíval 8-ročnú vnučku. Do väzenia pôjde na päť rokov
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Osoby žili spolu v jednej domácnosti.

Súdny prípad sexuálneho zneužívania 8-ročného dievčatka jej starým otcom na Hornom Zemplíne dospel k právoplatnému rozsudku. Polícia z prípadu obvinila 62-ročného muža.

Obeťou mala byť jeho 8-ročná vnučka, ktorá udalosť nahlásila matke. Podľa informácií TV JOJ žili obe osoby v jednej domácnosti. Kvôli ochrane maloletej nie sú zverejňované bližšie detaily prípadu. Muž bol vo väzbe od apríla tohto roku. 

Súd akceptoval dohodu o vine a treste a obvineného uznal vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania. Ako trest mu uložil nepodmienečný pobyt vo väzení na 5 rokov s umiestnením v zariadení s minimálnym stupňom stráženia. 

21. augusta 2025 o 15:07 Čas čítania 0:15 Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii Prezidentka policajného zboru SR odpadla na tlačovej konferencii
21. augusta 2025 o 14:17 Čas čítania 0:33 Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy Polícia chytila podozrivého z prípadu Lelkešovcov. Muž mal opakovane vykrádať domy
21. augusta 2025 o 11:45 Čas čítania 0:24 V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií V noci sa do Univerzitnej nemocnice na Antolskej vlámali zlodeji. Vypáčili dvere desiatich ambulancií
policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Zachar
