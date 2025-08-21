Osoby žili spolu v jednej domácnosti.
Súdny prípad sexuálneho zneužívania 8-ročného dievčatka jej starým otcom na Hornom Zemplíne dospel k právoplatnému rozsudku. Polícia z prípadu obvinila 62-ročného muža.
Obeťou mala byť jeho 8-ročná vnučka, ktorá udalosť nahlásila matke. Podľa informácií TV JOJ žili obe osoby v jednej domácnosti. Kvôli ochrane maloletej nie sú zverejňované bližšie detaily prípadu. Muž bol vo väzbe od apríla tohto roku.
Súd akceptoval dohodu o vine a treste a obvineného uznal vinným zo zločinu sexuálneho zneužívania. Ako trest mu uložil nepodmienečný pobyt vo väzení na 5 rokov s umiestnením v zariadení s minimálnym stupňom stráženia.
